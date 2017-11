POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter Audifahrer verursacht bei Wendemanöver auf der Westfalenstraße Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Recklinghausen (ots) - Bereits am Dienstag, gegen 20.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Westfalenstraße in Richtung Autobahn 43. Der Fahrer verlangsamte dann die Geschwindigkeit und wendete mit seinem Auto. Ein nachfolgender 57-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen fuhr dem wendenden Auto in die Seite. Der Motorradfahrer stürzte auf die Motorhaube des Autos und kam auf der Straße zum Liegen. Der unbekannte Autofahrer gab nun Gas und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Bei dem Unfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand 3.500 Euro Sachschaden. Zeugen beobachteten den Unfall und beschreiben das flüchtende Auto als einen kräftig roten Audi mit Stufenheck. Er hatte vier Türen und ein Recklinghäuser Kennzeichen. Durch den Aufprall wurde das Auto links zwischen Tür und Kotflügel beschädigt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

