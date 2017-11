POL-RE: Herten: Polizei sucht Onanierer mit "Nerd"-Brille

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, gegen 7.50 Uhr, befand sich eine 15-jährige Schülerin aus Herten auf ihrem Weg zur Schule. Auf einem Weg in der Parkanlage im Backumer Tal, direkt hinter der Gesamtschule, traf sie auf einen jungen Mann, der in einem Gebüsch im Bereich des dortigen "Bolzplatzes" stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als der Mann die 15-Jährige bemerkte, drehte er sich zu ihr um und manipulierte weiter an seinem Geschlechtsteil. Die 15-Jährige lief dann erschrocken in Richtung Gesamtschule. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird als 17 bis 18 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte braune Haare, hatte eine schwarze "Nerd"-Brille und trug eine grüne Hose, ein graues Kapuzensweatshirt und schwarz/weiße Schuhe Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

