POL-RE: Dorsten: Feuer an einem Trafohaus an der Dülmener Straße

Recklinghausen (ots) - Unbekannte legten am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, Feuer an einem Trafohaus des Energiebetreibers Innogy an der Dülmener Straße. Der Brand konnte frühzeitig erkannt werden, so dass die Feuerwehr es schnell löschte und nur ein Schaden von 4.000 Euro entstand. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell