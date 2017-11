POL-RE: Recklinghausen: "Kunden" räumen Ladentresor aus - wer kennt die Männer?

1 weiterer Medieninhalt

Wer kennt die Tatverdächtigen? Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Gesucht werden zwei Männer, die am 05. September 2017 einen älteren Ladenbesitzer auf dem Kaiserwall in Recklinghausen bestohlen haben. Die Beiden waren als Kunden in das Geschäft gekommen und bezahlten ganz normal ihre Waren. Die Einnahmen legte der fast 80-jährige Geschäftsmann in seinen Tresor, ließ diesen allerdings offen. Wenig später wurde er von einem der Männer abgelenkt, so dass der zweite "Kunde" Geld aus dem Tresor nehmen konnte. Anschließend flüchteten die Täter - sie konnten allerdings von Überwachungskameras aufgezeichnet werden. Mit zwei Fotos wird jetzt mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Männern gesucht. Die Polizei bittet um Unterstützung und fragt: Wer kennt einen oder sogar beide Tatverdächtigen oder weiß, wo sie sich aufhalten? Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Herten unter 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell