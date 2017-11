POL-RE: Haltern am See: Autofahrer touchiert auf dem Oelder Weg bei Überholen Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Vreden auf dem Oelder Weg an einem in gleicher Richtung fahrenden 48-jährigen Fahrradfahrer aus Marl vorbei. Dabei fuhr er nach ersten Ermittlungen wohl so dicht an den Radfahrer vorbei und touchierte ihn. Der 48-Jährige stürzte und verletzte sich dabei so, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden.

