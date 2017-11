POL-RE: Herten: Zigarettenautomaten aufgebrochen - zwei Tatverdächtige geschnappt

Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht sind in Herten mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen worden. Gegen 1.30 Uhr hatte ein Zeuge auf der Bahnhofstraße zwei junge Männer beobachtet, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Er rief daraufhin die Polizei. Wenig später konnte - auch mit Hilfe der Kollegen aus Gelsenkirchen - ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus Dorsten festgenommen werden. Auch sein 17-jähriger Komplize aus Marl wurde noch in der Nacht ermittelt. Die Beamten stellten fest, dass die Täter nicht nur auf der Bahnhofstraße, sondern auch auf der Bertlicher- und der Beethovenstraße jeweils einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hatten, um an das Münzgeld zu kommen. Die Ermittlungen dauern an.

