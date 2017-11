POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Datteln

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Dienstag, 6.30 Uhr bis Mittwoch, 0.30 Uhr, eine Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Im Winkel ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und nahmen unter anderem eine Spielkonsole Nintendo Wii mit.

Marl

In ein Reihenhaus auf der Märkische Straße brachen unbekannte Täter am Dienstag, in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr, ein. Die Täter hatten die Glasscheibe eines Fensters eingeschlagen und waren dann in die Wohnung gelangt. Die Täter stahlen eine Spardose mit Bargeld.

Dorsten

In das Pfarrheim der St. Laurentius-Gemeinde am Urbanusring brachen unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein. Die Täter hatten zunächst die Haustür und dann weitere Türen im Gebäude aufgehebelt. Sie durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in den Kindergarten St. Antonius/Bonifatius auf der Straße Am Lipping ein. Die Täter suchten im Kindergarten nach Wertgegenständen und nahmen dann einen leeren Tresor und drei Laptops mit.

Auch in der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in die Real-/Hauptschule auf der Juliusstraße ein. Im Gebäude hebelten die Täter Schränke und Türen auf. Ob die Täter etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Bottrop

Am Gymnasium auf der Schulstraße hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann ins Schulgebäude ein. Dort suchten die Täter in den Räumen nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

