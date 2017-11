POL-RE: Recklinghausen: Viele Hinweise nach Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen (ots) - Zur Identität des Mannes, der am 30.09.2017 versucht haben soll, in ein Haus an der Straße "Im Paßkamp" einzubrechen, gingen zahlreiche Hinweise ein. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich damit erledigt. Wir bitten darum, die Bilder zu löschen. Herzlichen Dank für die Unterstützung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell