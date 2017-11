POL-RE: Castrop-Rauxel/Gladbeck/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel

Einen schwarzen VW Fox fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, in der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr auf der Straße an der Freiheit an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Samstag, gegen 9 Uhr, stellte ein Autobesitzer seinen blauen C-Klasse Mercedes auf der Schillerstraße ab. Als er am gleichen Tag, gegen 20.45 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass es angefahren worden war. Der Verursacher war geflüchtet. am Mercedes entstand 1.500 Euro Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen dürfte das flüchtige Fahrzeug weiß gewesen sein.

Gladbeck

Montag, in der Zeit von 12.15 bis 12.25 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz an der Horster Straße einen geparkten schwarzen Opel Corsa an und flüchtete. Am Corsa entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Auf einem Parkplatz in der Innenstadt an der Goethestraße fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag, in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr, einen geparkten grauen Opel Astra an. Dabei entstand 3.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Dienstag, in der Zeit von 8.30 bis 8.45 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Schützenstraße einen geparkten schwarzen VW Up an und flüchtete. Am VW entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In der Zeit von Sonntag, 0.30 Uhr bis Montag, 8 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Kohlkamp einen geparkten weißen Skoda Citigo an. Dabei entstand 3.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Auf einem Parkplatz im Hinterhof eines Hauses an der Bochumer Straße 106 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, in der Zeit von 7.30 bis 13 Uhr, einen geparkten roten Renault Twingo an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

