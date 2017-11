POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall auf der Osterfelder Straße

Recklinghausen (ots) - Montag, gegen 16.20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Osterfelder Straße nah an einem 19-jährigen EBike-Fahrer aus Oberhausen vorbei. Hierdurch war der 18-Jährige nach eigen Angaben so abgelenkt, dass er zu spät feststellte, dass die vor ihm fahrende 19-jährige Autofahrerin aus Oberhausen ihr Fahrzeug an der Rotlicht zeigenden Ampel Peterstraße abbremste. Der 18-Jährige fuhr auf das Heck der 19-Jährigen auf und schob deren Auto noch auf das davor stehende Auto eines 55-Jährigen aus Oberhausen. Bei dem Unfall wurden der 18-Jährige, sein 22-jähriger Beifahrer und die 19-Jährige leicht verletzt. Es entstand 4.000 Euro Sachschaden. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

