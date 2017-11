POL-RE: Bottrop/Oer-Erkenschwick: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Am Knappschaftskrankenhaus an der Osterfelder Straße ist am Samstag, zwischen 11 und 22.30 Uhr, ein weißer Smart angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher hat sich nicht um den Schaden von rund 1.000 Euro gekümmert - nach ihm wird jetzt gesucht.

Oer-Erkenschwick:

Auf dem Berliner Platz hat es am Sonntagnachmittag einen ungewöhnliche Fahrerflucht gegeben: Die Polizei sucht einen Autofahrer, der gegen 17.30 Uhr mit einem Laternenmast kollidiert ist. Der Unfallverursacher ist anschließend geflüchtet - das kaputte Auto, einen silbernen Audi A6, hat er allerdings auf dem Berliner Platz zurückgelassen. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

