POL-RE: Bottrop: Älteres Ehepaar bei Tricksiebstahl auf der Straße Am Vogelpoth bestohlen

Recklinghausen (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Donnerstag zu einem Trickdiebstahl in einem Haus auf der Straße Am Vogelpoth. Gegen 14 Uhr, erschien hier ein 40 bis 50 Jahre alter Mann, vermutlich Afrikaner, etwa 1,80 Meter groß, stabil, trug eine blaue Jacke und eine dunkle Hose an der Haustür eines älteren Ehepaares. Der Mann bot Töpfe zum Verkauf an und bat ins Haus gelassen zu werden. Die 79-Jährige Hausbesitzerin lehnte das ab und der Mann ging dann zunächst auch weg. Nachdem die 79-Jährige das Haus verlassen hatte, klingelte der unbekannte Mann erneut am Haus. Der 86-jährige Mann der 79-Jährigen öffnete nun. Der Mann drängte sich ins Haus und verließ es dann nach einiger Zeit, nachdem der 86-Jährige erklärt hatte, dass man kein Interesse an Töpfen habe. Später stellte das Ehepaar dann fest, dass Schmuck fehlte. Möglicherweise hatte, nachdem der Unbekannte ins Haus gelangt war, ein anderer ebenfalls, und zwar unbemerkt, das Haus betreten und den Schmuck gestohlen. Vor dem Hintergrund der Tat warnt die Polizei insbesondere ältere Menschen vor Trickbetrügern, die unter einem Vorwand ins Wohnungen und Häuser gelangen wollen. "Lassen Sie niemanden unkontrolliert in Ihre Wohnung! Nutzen Sie Sperrriegel oder Sperrketten!" Im konkreten Fall bittet das Fachkommissariat um Hinweise unter Tel. 0800/2361 111.

