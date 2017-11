POL-RE: Recklinghausen: Einbrecher "auf frischer Tat" gefilmt - wer kennt den Mann?

1 weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe: Gesucht wird ein Mann, der am 30. September in Recklinghausen in ein Einfamilienhaus auf Straße "Im Paßkamp" einbrechen wollte. Gegen 1 Uhr in der Nacht hatte der unbekannte Täter versucht, die Haustür aufzubrechen. Der Einbruch misslang - der Täter konnte aber von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Mit Hilfe von zwei Fotos wird jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann gesucht. Die Polizei fragt: Wer kennt den mutmaßlichen Einbrecher oder weiß, wo er sich aufhält? Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

