Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Cabrio prallt gegen Anhänger - Ein Toter, eine Schwerverletzte

Rendsburg (ots)

Flintbek - Schwerer Einsatz für die Feuerwehr Flintbek: Am Freitag (13.08.2021) gegen 22.30 wurden die freiwilligen Helfer zu einem Unfall auf der Landesstraße 318 gerufen. Ein Golf Cabrio war unter den Anhänger eines landwirtschaftlichen Gespannes geprallt und eingeklemmt. Die Helfer und der eingesetzte Notarzt versuchten den Fahrer zu reanimieren. Die Wiederbelebung blieb leider erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wurde mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Schleppers blieb unverletzt. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig, da das Cabrio unter dem mit Getreide voll beladenen Anhänger verkeilt war. Ein Sachverständiger wurde zum Unfallort gerufen, um die Ursache des schweren Unfalls zu klären.

Eingesetzt waren : FF Flintbek, 3 RTW, NEF, Polizei Bordesholm.

Text: Carsten Rehder

Foto: Dirk Hagenah

