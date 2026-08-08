Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0514--Taskforce sorgt für Sicherheit im Bahnhofsquartier--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt

Zeit: 7.8.26, 14 bis 22 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Freitag im Bahnhofsquartier erneut Kontrollen durch. Dabei wurden mehrere Personen überprüft und Messer sowie Rauschgift beschlagnahmt.

Im Fokus der Taskforce, die schwerpunktmäßig zur Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität in der Bahnhofsvorstadt eingesetzt ist, stand auch die Kontrolle der Waffenverbotszone. Es wurden vom Nachmittag bis späten Abend 25 Personen kontrolliert, diverse Verstöße festgestellt und Platzverweise erteilt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten ein Einhandmesser und bei einem Straßendealer mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und Ecstasy. Im Bereich Hillmannplatz und Philosophenweg entdeckte die Einheit mehrere Drogenbunker mit diversen Verkaufseinheiten Kokain, Heroin, Crack und Cannabis.

Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei macht deutlich: Die Maßnahme ist Teil einer langfristig angelegten Strategie zur nachhaltigen Erhöhung der Sicherheit im Bereich Bahnhofsvorstadt und Viertel. Auch in Zukunft werden gemeinsam mit Partnerbehörden gezielte Kontrollen - sowohl offen als auch verdeckt - fortgesetzt.

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