Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0513--Farbvandalismus an Schule--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Schulstraße Zeit: 7.8.26, 23.35 Uhr

Unbekannte beschmierten am Freitag die Außenfassade eines Schulgebäudes in der Neustadt mit unter anderen polizeifeindlichen Parolen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

Einsatzkräfte entdeckten am späten Freitagabend eine Sachbeschädigung in der Schulstraße. Bislang unbekannte Täter beschmierten Außenwände einer dortigen Schule großflächig mit "FCKNZS" und polizeifeindlichen Schriftzügen wie "ACAB" mit silberner Farbe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen

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