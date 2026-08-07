Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0512--Schule in Horn beschmiert--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Ronzelenstraße Zeit: 31.7.26 bis 5.8.26

In den vergangenen Tagen wurde eine Schule in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte brachten auf mehreren Metern mit roter Farbe ein Hakenkreuz sowie den Schriftzug "ACAB 1312 FCK DEUTSCHLAND" an eine Außenfassade der Turnhalle der Oberschule an der Ronzelenstraße an.

Die Schmierereien wurden durch einen Mitarbeiter entdeckt, der die Polizei alarmierte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421-362-3888 jederzeit entgegen.

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