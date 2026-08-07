PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0512--Schule in Horn beschmiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Ronzelenstraße
Zeit: 	31.7.26 bis 5.8.26

In den vergangenen Tagen wurde eine Schule in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte brachten auf mehreren Metern mit roter Farbe ein Hakenkreuz sowie den Schriftzug "ACAB 1312 FCK DEUTSCHLAND" an eine Außenfassade der Turnhalle der Oberschule an der Ronzelenstraße an.

Die Schmierereien wurden durch einen Mitarbeiter entdeckt, der die Polizei alarmierte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421-362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 12:02

    POL-HB: Nr.: 0511 --Nach Raub gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt OT Südervorstadt, Gastfeldstraße Zeit: 06.08.2026, 22:10 Uhr Einsatzkräfte nahmen am späten Donnerstagabend einen 51 Jahre alten Mann in der Neustadt fest. Er ist verdächtig, zuvor Geld aus einer Moschee entwendet zu haben. Dabei soll er auch Pfefferspray gegen Zeugen eingesetzt haben. Etwa um 22:10 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Gastfeldstraße gerufen, weil Zeugen dort einen ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 09:59

    POL-HB: Nr.: 0510 --93-Jährige in der Neustadt ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Donaustraße Zeit: 06.08.2026, 12:00 Uhr Am gestrigen Donnerstag wurde eine 93-Jährige Bremerin in der Neustadt Opfer eines Überfalls. Die Rentnerin verließ nach einem Termin die Sparkassenfiliale in der Pappelstraße und ging fußläufig die Donaustraße entlang. In Höhe der Hausnummer 41 riss plötzlich jemand ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 09:49

    POL-HB: Nr.: 0509 --41-Jähriger nach Brandlegung in der Neustadt gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Hohentorstraße Zeit: 06.08.26, 16.15 Uhr Zeugen beobachteten am Donnerstagnachmittag einen 41 Jahre alten Mann in der Neustadt dabei, wie er in den Neustadtswallanlagen Laubhaufen anzündete. Es kam kurzzeitig zu einem Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Im Rahmen der Fahndung stellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren