Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0511 --Nach Raub gestellt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt OT Südervorstadt, Gastfeldstraße Zeit: 06.08.2026, 22:10 Uhr

Einsatzkräfte nahmen am späten Donnerstagabend einen 51 Jahre alten Mann in der Neustadt fest. Er ist verdächtig, zuvor Geld aus einer Moschee entwendet zu haben. Dabei soll er auch Pfefferspray gegen Zeugen eingesetzt haben.

Etwa um 22:10 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Gastfeldstraße gerufen, weil Zeugen dort einen Mann festhielten, der zuvor Geld aus einer Spendenbox einer Moschee entwendet haben sollte. Vor Ort trafen die Polizisten auf die Zeugen und den 51-jährigen Verdächtigen. Ein Mann klagte über Augenreizungen. Die Polizisten leisteten zunächst Erste Hilfe, alarmierte Rettungskräfte übernahmen dann.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Zeugen den 51-Jährigen nach dem Diebstahl verfolgt, woraufhin er diese mit Pfefferspray besprühte. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit auf die Wache, zuvor hatte er die Tat zugegeben. Bei ihm fanden sie ein Pfefferspray und ein Cuttermesser. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

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