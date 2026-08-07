Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0510 --93-Jährige in der Neustadt ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Donaustraße Zeit: 06.08.2026, 12:00 Uhr

Am gestrigen Donnerstag wurde eine 93-Jährige Bremerin in der Neustadt Opfer eines Überfalls.

Die Rentnerin verließ nach einem Termin die Sparkassenfiliale in der Pappelstraße und ging fußläufig die Donaustraße entlang. In Höhe der Hausnummer 41 riss plötzlich jemand an ihrer Umhängetasche und es wurde der Gurt der Tasche durchgeschnitten. Als die Dame sich umdrehte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter die Handtasche bereits in der Hand hielt, ein weiterer Täter auf diesen wartetet. Beide rannten mit der Tasche davon. Bei der geraubten Tasche handelt es sich um eine braune Umhängetasche mit drei Reißverschlüssen. In dieser befanden sich eine kleine braune Geldbörse, ein Tastenhandy, Ausweisdokumente, verschiedene Bankkarten sowie einen Schlüsselbund der 93-Jährigen.

Die Täter werden als männlich, circa 170 cm groß und grau bekleidet beschrieben. Beide Täter hatten ihre Kapuzen ihre Gesichter gezogen, so dass diese nicht zu erkennen waren.

Zeugen, die in der in der Donaustraße, in der Pappelstraße oder im Umfeld der Sparkassenfiliale etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

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