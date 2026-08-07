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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0509 --41-Jähriger nach Brandlegung in der Neustadt gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Hohentorstraße
Zeit: 	06.08.26, 16.15 Uhr

Zeugen beobachteten am Donnerstagnachmittag einen 41 Jahre alten Mann in der Neustadt dabei, wie er in den Neustadtswallanlagen Laubhaufen anzündete. Es kam kurzzeitig zu einem Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte den 41-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung wurden mehrere Feuerzeuge sichergestellt.

Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann auch für ähnlich gelagerte Fälle in jüngerer Vergangenheit verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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