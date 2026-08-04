Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0505--Polizei fahndet mit Foto nach Geldwäscher--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: September 2025

Nach einem Geldwäschedelikt fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Täter.

Der Verdächtige hatte im September 2025 mit einem gefälschten Ausweis unter falscher Identität ein Bankkonto eingerichtet. Anschließend wurden unter Verwendung dieser Konten Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus Betrugsstraftaten entgegengenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zur Identifizierung des Mannes. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihm.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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