Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 503--Falsche Wasserwerker versuchen Seniorin zu täuschen - Polizei sucht Zeugen-

Bremen (ots)

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Ort: Bremen - Gröpelingen, Seewenjestraße Zeit: 31.07.26, 13:00 Uhr

Am Freitagmittag gaben sich drei bislang unbekannte Männer in der Seewenjestraße als Wasserwerker aus und verschafften sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer 103 Jahre alten Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13 Uhr klingelten und klopften die Männer bei der Seniorin und gaben an, Arbeiten an der Wasserversorgung durchführen zu müssen. Einer der Männer begab sich gemeinsam mit der Frau in das Badezimmer und betätigte dort die Wasserhähne. Währenddessen hielten sich die beiden anderen Männer in der Wohnung auf.

Nach kurzer Zeit kam der 103-Jährigen die Situation jedoch merkwürdig vor. Sie forderte die Männer lautstark auf, die Wohnung zu verlassen. Den Mann im Badezimmer griff sie dabei beherzt in den Nacken und forderte auch ihn zum Gehen auf.

Anschließend stellte die Seniorin fest, dass mehrere Gegenstände in ihrer Wohnung bewegt oder durchsucht worden waren. Stehlgut konnte bislang nicht festgestellt werden. Durch den Vorfall erlitt die Frau einen Schock und wurde in die Obhut ihrer Betreuungsperson übergeben.

Die Tatverdächtigen werden als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung. Einer der Männer trug eine zweifarbige Schirmmütze, ein weiterer trug dunkle Kleidung mit bunten Applikationen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der 0421 362-3888 entgegen.

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