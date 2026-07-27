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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0493-- Dreiste Fahrraddiebe stehlen nicht nur ein Rad--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen - Vegesack, OT Vegesack, Kirchheide
Zeit: 	26.07.2026, 18 bis 22 Uhr

Am Sonntagabend kam es im Stadtteil Vegesack zu Fahrraddiebstählen aus einem Fahrradschuppen. Die Polizei konnte durch schnelles Eintreffen noch einen Tatverdächtigen in Tatortnähe mit diversen Rädern fassen.

Zwischen 18 und 22 Uhr entwendeten zwei Fahrraddiebe mehrere Fahrräder aus einem Fahrradschuppen eines Wohnhauses aus der Straße Kirchheide. Die Eigentümer wurden durch Geräusche aus dem Schuppen aufmerksam und stellten bei einer Kontrolle des Schuppens fest, dass vier Fahrräder entwendet worden waren und alarmierten die Polizei. Ein 46-Jähriger konnte kurze Zeit später auf der Flucht durch schnelle Einsatzkräfte gestellt werden. Zwei Räder führte er noch bei sich, ein weiteres Rad hatte er im Umfeld versteckt. Die Fahrräder wurden sichergestellt und konnten den Eigentümern im Anschluss wieder ausgehändigt werden. Für den Fahrraddieb klickten die Handschellen. Sein Mittäter konnte durch Videoaufnahmen identifiziert werden.

Die Ermittlungen wegen besonders schwerer Falls des Diebstahls gegen den Einbrecher und seinen Komplizen dauern an. Weitere Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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