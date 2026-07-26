Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0492 --Bargeld am Geldautomaten entwendet - Täter bedroht Verfolger mit Messer--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 26.07.26, 2 Uhr

Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einem 51-Jährigen Bargeld an einem Geldautomaten in der Straße Vor dem Steintor. Im Anschluss bedrohte ihn einer der Täter mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 51-Jährige wurde während des Geldabhebens von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt. Gleichzeitig nahm dessen Komplize das ausgegebene Bargeld aus dem Automaten und beide flüchteten. Drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verfolgten das Duo, das während der Flucht Steine und Flaschen nach ihnen warf. Ein 45 Jahre alter Security-Mitarbeiter wurde dabei an der Wade getroffen, blieb jedoch unverletzt.

Auch der 51-Jährige nahm die Verfolgung auf und griff einen der Täter an der Kapuze. Dieser zog daraufhin ein Messer und bedrohte ihn. Als der zweite Räuber seinem Komplizen zu Hilfe kam, stürzte der Mann zu Boden und brach die Verfolgung ab. Er erlitt eine leichte Schürfwunde an der Hand.

Die beiden wurden mit schwarzer Hautfarbe beschrieben. Einer soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein und einen schwarzen Kapuzenpullover, eine helle Jeans sowie helle Schuhe getragen haben. Der zweite war etwa 160 Zentimeter groß und vollständig dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

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