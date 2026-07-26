Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0489 --Schlag gegen den Drogenhandel in der Neustadt - Kiloweise Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor Zeit: 23.07.26

Nach mehrwöchigen, intensiven Ermittlungen hat die Polizei Bremen Ende der vergangenen Woche einen empfindlichen Schlag gegen den organisierten Drogenhandel in der Neustadt erzielt. Am Freitag erließ ein Gericht Haftbefehle für zwei Haupttäter.

Im Rahmen der Maßnahmen des Zivilen Ermittlungsdienstes und der EG-Straßendeal wurden Strukturen des dortigen Straßenhandels aufgeklärt. Die Ermittler identifizierten mehrere mutmaßliche Drogenlieferanten, Bunkerwohnungen sowie Rückzugsorte. Nach gezielten Kontrollen zweier Männer im Alter von 23 und 37 Jahren und dem Fund nicht geringer Mengen Heroin und Crack wurden am Donnerstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in der Neustadt vollstreckt.

Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem rund ein Kilogramm Heroin, etwa 40 Gramm ungestrecktes Kokain, rund 170 Gramm Crack, etwa 100.000 Euro Bargeld, über ein Kilogramm Streckmittel sowie eine schusssichere Weste sicher.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Drogen von konspirativen Wohnungen aus an verschiedene Verkaufsorte im Stadtteil verteilt wurden. Die Straßenhändler wurden dabei mutmaßlich von Hintermännern mit Betäubungsmitteln versorgt und überwacht.

Die zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren wurden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Freitagnachmittag Haftbefehle für die beiden.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

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