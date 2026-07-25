Polizei Bremen

POL-HB: Nr.0490 --Waffen, Drogen und Haftbefehl--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt

Zeit: 24.07.26-25.07.26

Die Polizei Bremen führte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gemeinsam mit dem Ordnungsdienst Bremen erneut umfangreiche Kontroll-, Präsenz- und Präventionsmaßnahmen im Bereich des Hauptbahnhofs sowie im Steintorviertel durch. Ziel der Maßnahmen war die konsequente Bekämpfung der Betäubungsmittel- und Waffenkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger.

Im Rahmen des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte 40 Personen. Dabei wurde ein 47 Jahre alter Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Zudem erteilten die Einsatzkräfte acht Platzverweise.

Bei den Kontrollen stellten die Polizistinnen und Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Heroin, Kokain und Ecstasy sicher. Darüber hinaus beschlagnahmten sie eine Machete, ein Messer sowie ein Tomahawk.

Ein 21 Jahre alter Mann fiel auf dem Bahnhofsplatz durch sein aggressives Verhalten gegenüber Passanten auf. Er wurde in Gewahrsam genommen und anschließend vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die Polizei Bremen wird die gemeinsamen Kontroll- und Präventionsmaßnahmen mit dem Ordnungsdienst auch künftig konsequent und unermüdlich fortsetzen.

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