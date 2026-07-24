Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0488 --Nachbarschaftsstreit - Polizei mit großem Kräfteaufgebot im Einsatz--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Robinsbalje Zeit: 23.07.26, 21 Uhr

Ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Familien ist am Donnerstagabend im Bremer Stadtteil Huchting aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei Bremen war mit einem größeren Kräfteaufgebot im Einsatz, um die Situation zu beruhigen und die Beteiligten zu trennen.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen auf einen 32 Jahre alten Mann. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der Mann die Kinder bedroht und einem Kind ins Gesicht geschlagen haben. Als die Kinder um Hilfe riefen, kam der Vater eines Kindes hinzu. Der 32-Jährige zog sich daraufhin in ein Wohnhaus zurück und soll von dort einen Aschenbecher aus einem Fenster auf den Mann geworfen haben. Dieser konnte den Wurf abwehren und erlitt eine leichte Verletzung an der Hand.

Während der polizeilichen Maßnahmen versammelten sich zeitweise bis zu 80 Personen beider Familien, die teilweise durch Telefonanrufe mobilisiert wurden, am Einsatzort. Die Einsatzkräfte trennten die Beteiligten, sprachen mehrere Platzverweise aus und nahmen eine Person aufgrund der Störung der Maßnahmen vorübergehend in Gewahrsam.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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