PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0486 --Brandstiftungen beschädigen Bäume in der Neustadt - Polizei sucht Zeugen-

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Deich
Zeit: 	22.07.2026, 22:15 - 23.07.2026, 00:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Bremer Neustadt zu drei Bränden, bei denen jeweils Bäume beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Der erste Einsatz erfolgte gegen 22:15 Uhr im Neustadtspark. Durch einen unbekannten Täter wurden Unrat und ein defekter Autoreifen an einem Baumstamm in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Der Baumstamm wurde durch das Feuer und die Hitze beschädigt. Nur kurz darauf wurde in etwa 150 Metern Entfernung in der Straße Neustadtswall ein weiterer Brand festgestellt. Dort brannte ein Busch unmittelbar an einem Baumstamm. Die Feuerwehr löschte die Flammen und stellte zudem eine schwarze, zähe Masse fest. Auch hier wurde der Baum in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 00:30 Uhr kam es zu einem dritten Einsatz in der Straße Am Deich, Höhe einer Brauerei. Hier wurde eine Baustellenbake an einem Baumstamm in Brand gesetzt. Auch in diesem Fall wurde der Baum durch das Feuer beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Wer in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 10:05

    POL-HB: Nr.: 0487--Zeugenaufruf nach Überfall auf Spielhalle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 23.7.26, 1.10 Uhr Ein vermutlich bewaffneter Täter raubte in der Nacht zu Donnerstag eine Spielhalle in Gröpelingen aus. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 1.10 Uhr betrat der Mann die Spielothek an der Gröpelinger Heerstraße. Er bedrohte eine 54-jährige Kassiererin mit einem Gegenstand, ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 09:08

    POL-HB: Nr.: 0485 --Autodieb legt ungeplanten Powernap ein--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Cuxhavener Straße Zeit: 22.07.26, 13 Uhr Ein kurzes Nickerchen zur Mittagszeit soll bekanntlich neue Energie bringen. Für einen 45 Jahre alten Autodieb endete der vermeintliche Powernap am Mittwoch in Bremen-Walle allerdings direkt mit einer Begegnung mit der Polizei. Der Mann hatte sich Zugang zu einer Garage in der Cuxhavener Straße verschafft, in der ein ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 09:55

    POL-HB: Nr.: 0484--Schmuckraub in Walle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Calvinstraße Zeit: 21.7.26, 15 Uhr Nach einem Halskettenraub am Dienstagnachmittag im Waller Westend sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 15 Uhr entriss ein bislang unbekannter Täter einer 82 Jahre alten Frau im Bereich der Calvinstraße eine teure Goldkette vom Hals. Dabei versuchte der Räuber auch, ihr das Armband zu entreißen. Als dies misslang, flüchtete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren