Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0486 --Brandstiftungen beschädigen Bäume in der Neustadt - Polizei sucht Zeugen-

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Deich Zeit: 22.07.2026, 22:15 - 23.07.2026, 00:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Bremer Neustadt zu drei Bränden, bei denen jeweils Bäume beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Der erste Einsatz erfolgte gegen 22:15 Uhr im Neustadtspark. Durch einen unbekannten Täter wurden Unrat und ein defekter Autoreifen an einem Baumstamm in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Der Baumstamm wurde durch das Feuer und die Hitze beschädigt. Nur kurz darauf wurde in etwa 150 Metern Entfernung in der Straße Neustadtswall ein weiterer Brand festgestellt. Dort brannte ein Busch unmittelbar an einem Baumstamm. Die Feuerwehr löschte die Flammen und stellte zudem eine schwarze, zähe Masse fest. Auch hier wurde der Baum in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 00:30 Uhr kam es zu einem dritten Einsatz in der Straße Am Deich, Höhe einer Brauerei. Hier wurde eine Baustellenbake an einem Baumstamm in Brand gesetzt. Auch in diesem Fall wurde der Baum durch das Feuer beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Wer in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

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