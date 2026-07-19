Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0479 --Rassistisch beleidigt - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Grambker Heerstraße Zeit: 18.07.2026, 17:00 Uhr

Am Samstagnachmittag beleidigte ein bislang unbekannter Mann in einem Bus in Burglesum einen 30-Jährigen und eine weitere Frau mehrfach mit rassistischen Begriffen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der 30-Jährige befand sich mit seinen zwei Kindern gegen 17 Uhr in der Buslinie 90 in Richtung Gröpelingen als der mutmaßlich stark alkoholisierte Mann ihn und eine weitere unbekannte Frau rassistisch beleidigte. Der Mann stieg anschließend an der Haltestelle 'Mittelsbürener Landstraße' aus und lief in Richtung Grambker Kirchweg.

Der Unbekannte war etwa 185 Zentimeter groß und zwischen 45 und 55 Jahren alt. Bekleidet war er mit einem Camouflage T-Shirt, einer braun-grünen Hose und einem weißen Cappy. Zudem trug er einen grün-schwarzen Rucksack bei sich.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere auch die noch unbekannte Frau, die von dem Mann ebenfalls beleidigt worden sein soll, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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