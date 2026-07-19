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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0478 --Tunertreffen in Habenhausen - Kontrollen in Walle--

Bremen (ots)

   -

Ort:Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Steinsetzer Straße / Bremen-Walle, Bremerhavener Straße Zeit:18.07.2026-19.07.2026, 20:30 bis 01:45 Uhr

Die Polizei Bremen begleitete am Samstagabend in Habenhausen erneut ein Treffen der Tuningszene. Zeitgleich führten Einsatzkräfte in Walle Geschwindigkeitsmessungen durch, bei denen zum Teil erhebliche Verstöße festgestellt wurden.

Von ca. 21 Uhr bis 01:45 Uhr trafen sich auf einem Parkplatz in der Steinsetzerstraße diverse Personen der Tunerszene mit ihren Fahrzeugen. In der Spitze mit bis zu 90 Fahrzeugen. Einsatzkräfte der Polizei Bremen waren dabei durchgängig vor Ort. Es konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden. Am Rande der Veranstaltung erschienen vereinzelt Personen, die eher der Raser- und Poserszene zuzuordnen waren. Sie wurden unmittelbar durch die Polizisten angesprochen, woraufhin sie die Örtlichkeit wieder verließen.

Im Rahmen der Maßnahmen gegen die Raser und Poser im Bremer Westen führten Einsatzkräfte ab Mitternacht Geschwindigkeitsmessungen in der Bremerhavener Straße in Walle durch. Hierbei ergaben sich fünf Fahrverbote bei gemessenen Geschwindigkeiten zwischen 88 km/h und 107 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Fahrer eines Mercedes AMG gab bei der Überprüfung die Personalien seines Bruders an. Er selbst verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis, da er bereits mehrfach Straßenverkehrsgefährdungen begangen hatte.

Die Polizei Bremen wird ihre Kontrollen auch in den kommenden Wochen fortsetzen. Ziel bleibt es, die Raser- und Poserszene konsequent einzudämmen und die Verkehrssicherheit insbesondere an bekannten Treffpunkten nachhaltig zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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