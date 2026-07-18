Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0477 --Raubüberfälle in Kattenturm und Findorff--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Theodor-Billroth-Straße / Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Admiralstraße Zeit: 17.07.26, 15:20 Uhr + 21:20 Uhr

Am Freitagnachmittag raubte ein bislang unbekannter Mann einer 71 Jahre alten Frau in Kattenturm die Halskette. In Findorff wurde am Abend ebenfalls einer Frau Schmuck geraubt. Hier konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Gegen 15:20 Uhr lief die 71-Jährige gerade die Theodor-Billroth-Straße auf Höhe des dortigen Klinikums entlang, als sich der Unbekannte ihr von hinten näherte und unvermittelt ihre Goldkette vom Hals riss. Der Mann flüchtete zu Fuß über eine Rasenfläche in Richtung Kattenturm Mitte. Der Täter war etwa 180 Zentimeter groß, hatte einen dunklen Bart und trug ein beiges Cappy und eine beige Jeans. Die Polizei Bremen bittet Zeugen, denen in diesem Bereich etwas aufgefallen ist oder beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Später am Abend gegen 21:20 Uhr raubte ein Mann einer 34 Jahre alten Frau den Anhänger ihrer Goldkette in Findorff. Die Frau befand sich gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Admiralstraße, als der Täter sie überholte und dabei nach ihrer Kette griff. Einsatzkräfte konnten schnell einen 26 Jahre alten marokkanischen Tatverdächtigen ermitteln.

In beiden Fällen dauern die weiteren Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell