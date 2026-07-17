Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0476 --Wohnhaus von Parteimitglied mit Farbe beschmiert--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 17.07.26, 0:00 bis 8:00 Uhr

In der Nacht zu Freitag warfen in der Neustadt Unbekannte mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln an das Wohnhaus eines Mitgliedes des AfD Landesverbandes Bremen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Zwischen Mitternacht und 8 Uhr am Morgen warfen der oder die Täter mehrere Kugeln mit brauner Farbe gefüllt an die Hausfassade des Politikers. Auch zwei Nachbarhäuser wurden dabei durch Farbspritzer beschädigt.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Freitag im Bereich der Bremer Neustadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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