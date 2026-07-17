Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0475 --Zeugen nach Goldkettenraub in Horn-Lehe gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehester Deich Zeit: 16.07.26, 17:15 Uhr

Am späten Donnerstagnachmittag raubte ein bislang unbekannter Mann einem 53-Jährigen in Horn-Lehe eine Goldkette vom Hals. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der 53-Jährige verließ gegen 17:13 Uhr die Straßenbahnlinie 4 (in Richtung Borgfeld/Lilienthal) an der Haltestelle 'Am Lehester Deich' und lief anschließend die Straße 'Am Lehester Deich' entlang in Richtung Blockland, als ein Mann ihn von hinten ansprach. Noch bevor er sich umdrehen konnte, fasste der Unbekannte ihm an die Schulter und riss ihm die Goldkette vom Hals. Der Täter rannte anschließend in Richtung 'Lilienthaler Heerstraße' davon. Bei dem Versuch dem Räuber hinterherzurennen, stürzte der 53-Jährige, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Täter soll etwa zwischen 25 und 35 Jahren alt gewesen sein, 180 bis 190 Zentimeter groß, mit kurzen dunklen Haaren und einem dunklen Schnäuzer. Bei der Tat trug er ein rosa/pinkes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen der Tat und fragt, wer Hinweise zum dem Täter geben kann. Möglicherweise ist dieser auch bereits zuvor mit der Straßenbahn gefahren. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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