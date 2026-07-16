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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0474 --Polizei fahndet mit Fotos nach Tageswohnungseinbrecher--

POL-HB: Nr.: 0474 --Polizei fahndet mit Fotos nach Tageswohnungseinbrecher--
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Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Neustadtscontrescarpe
Zeit: 	08.06.26, 16.20 Uhr

Nach einem Tageswohnungseinbruch im Juni in der Neustadt fahndet die Polizei Bremen mit Fotos nach einem bislang unbekannten Mann und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu seiner Identität.

Der Einbrecher verschaffte sich gemeinsam mit einer bereits ermittelten Komplizin Zutritt zu einer Wohnung in der Neustadtscontrescarpe. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten unter anderem einen Rucksack, Bargeld, Uhren sowie Goldschmuck.

Der Wohnungsinhaber befand sich zur Tatzeit im Urlaub und bemerkte über eine Überwachungskamera, dass sich ein fremder Mann in seinem Wohnzimmer aufhielt. Er verständigte daraufhin einen Nachbarn, der vor der Wohnung die bereits identifizierte Komplizin antraf. Zudem nahm er eine weitere Person in der Wohnung wahr, die über das Wohnzimmerfenster aus dem Haus sprang und anschließend flüchtete.

Der Gesuchte trug zum Tatzeitpunkt auffällige Sneaker mit pinkfarbenen Schnürsenkeln sowie eine schwarze Baseballkappe mit einem Totenkopf-Symbol.

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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