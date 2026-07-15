Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0469 --Die Leiden des jungen Staubsaugers--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Hammersbecker Straße Zeit: 14.07.26, 23 Uhr

Ein 39 Jahre alter Einbrecher hatte sich in der Nacht zu Mittwoch in Vegesack offenbar mehr für Sauberkeit als für hochwertige Beute interessiert. Seine Flucht endete jedoch bereits wenige Meter vom Tatort entfernt.

Der 39-Jährige entwendete zunächst ein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Hammersbecker Straße und stellte es vor einem Wohnhaus griffbereit ab. Anschließend hebelte er die Hauseingangstür auf und verschaffte sich Zugang zum Keller. Dort packte er einen Staubsauger ein. Auch einen Generator wollte er offenbar mitnehmen - der war ihm dann aber wohl doch eine Nummer zu schwer und blieb am Tatort zurück.

Was der Mann nicht ahnte: Der Hausbewohner verfolgte das Geschehen live über seine Überwachungskamera auf dem Handy. Gemeinsam mit einem Nachbarn nahm er die Verfolgung auf. Wenige Meter vom Wohnhaus entfernt konnten die beiden den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festhalten.

In seinem Rucksack fanden die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Staubsauger, er war unversehrt und es ging ihm den Umständen entsprechend gut.

Der 39-Jährige wurde zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell