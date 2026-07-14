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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0468 --Leiche in der Weser gefunden--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, Weser
Zeit: 	14.07.2026, 09:30 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde in der Weser eine männliche Leiche entdeckt. Derzeit geht die Polizei Bremen davon aus, dass es sich um den vermissten 18-Jährigen handelt, der am Wochenende versucht hatte, durch den Fluss zu schwimmen (siehe Pressemitteilung 0462).

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte der 18-Jährige gemeinsam mit einem Bekannten versucht, die Weser etwa auf Höhe des Sielwalls zu durchschwimmen. Er war anschließend nicht zum Ufer zurückgekehrt. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Die Identifizierung der Leiche ist noch nicht vollständig abgeschlossen, die Polizei Bremen geht aber nach Rücksprache mit den Angehörigen davon aus, dass es sich um den 18-Jährigen handelt. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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