Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0466 --Feuer an Firmengebäude gelegt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Präsident-Kennedy-Platz Zeit: 13.07.26, 3 - 3.30 Uhr

Unbekannte legten in der Nacht zu Montag an der Außenfassade eines Logistikunternehmens am Präsident-Kennedy-Platz ein Feuer.

Mitarbeitende entdeckten gegen 3.30 Uhr eine brennende Flüssigkeit beziehungsweise einen brennenden Gegenstand im Bereich eines Fensters und löschten die Flammen mit Wasser. Es entstand geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

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