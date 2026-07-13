PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0466 --Feuer an Firmengebäude gelegt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Präsident-Kennedy-Platz
Zeit: 	13.07.26, 3 - 3.30 Uhr

Unbekannte legten in der Nacht zu Montag an der Außenfassade eines Logistikunternehmens am Präsident-Kennedy-Platz ein Feuer.

Mitarbeitende entdeckten gegen 3.30 Uhr eine brennende Flüssigkeit beziehungsweise einen brennenden Gegenstand im Bereich eines Fensters und löschten die Flammen mit Wasser. Es entstand geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 12:49

    POL-HB: Nr.: 0465 --Mann zusammengeschlagen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Antwerpener Straße Zeit: 12.07.2026, 16:25 Uhr Ein 25 Jahre alter Mann wurde am Sonntagnachmittag in Huchting von mehreren Männern zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 16:25 Uhr beobachteten Passanten in der Antwerpener Straße, wie neben dem 25-Jährigen ein Auto hielt, mehrere Personen ausstiegen und ihn umgehend ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 11:13

    POL-HB: Nr.: 0463 --Polizei erneut gegen Raser und Poser unterwegs--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle/ Obervieland/Stadtgebiet Zeit: 10.07.2026 bis 12.07.2026 Die Polizei Bremen begleitete in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut ein über soziale Medien angekündigtes Treffen der Raser- und Poserszene in Habenhausen. Durch gezielte Maßnahmen und eine direkte Ansprache wurden größere Verstöße verhindert. Bei mobilen und stationären Verkehrskontrollen im Stadtgebiet ahndeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren