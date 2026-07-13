Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0465 --Mann zusammengeschlagen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Antwerpener Straße Zeit: 12.07.2026, 16:25 Uhr

Ein 25 Jahre alter Mann wurde am Sonntagnachmittag in Huchting von mehreren Männern zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 16:25 Uhr beobachteten Passanten in der Antwerpener Straße, wie neben dem 25-Jährigen ein Auto hielt, mehrere Personen ausstiegen und ihn umgehend attackierten. Dabei schlugen sie auf ihn ein und traten ihn auch, als er bereits am Boden lag. Anschließend stiegen sie wieder in das Auto und fuhren weg. Kurz darauf kam eine weitere Gruppe zu Fuß auf den noch am Boden Liegenden zu und mehrere Beteiligte traten erneut auf den Mann ein, anschließend flüchtete auch diese Gruppe. Alarmierte Einsatzkräfte leisteten vor Ort umgehend Erste Hilfe. Er wurde mit potentiell lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Parallel wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die schnell zu einem ersten Erfolg führten: In der Nähe stellten die Einsatzkräfte einen 20-Jährigen und nahmen ihn mit auf die Wache. Die konkrete Tatbeteiligung ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die Beteiligten.

Zeugen, die die Attacke beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

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