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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0460 --Räuber überfällt Bäckerei--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Fleetstraße
Zeit: 	10.07.26, 6.15 Uhr

Ein bewaffneter Räuber überfiel am Freitagmorgen eine Bäckerei in Bremen-Walle und flüchtete anschließend zu Fuß mit der Beute.

Der Mann betrat gegen 6.15 Uhr die Filiale in der Fleetstraße, bedrohte die 55 Jahre alte Verkäuferin mit einer Schusswaffe und ließ sich Geld aus der Kasse aushändigen. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß durch die Brinkstraße in Richtung Holsteiner Straße.

Er wurde als 175 Zentimeter groß und dünn beschrieben. Bei der Tatausführung trug der Täter eine schwarze Kapuzenjacke mit der Aufschrift "Anniversary" am Rücken, eine dunkle Jogginghose und war mit einer FFP2-Maske getarnt. Der Räuber sprach mit einem Akzent, der von der Verkäuferin als osteuropäisch eingeschätzt wurde und hatte markante blau-graue Augen und blonde Augenbrauen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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