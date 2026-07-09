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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0456 --Alarmanlage überführt Einbrecher--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße
Zeit: 	08.07.2026, 06:05 Uhr

Am Mittwochmorgen stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen in einem Restaurant in der Neustadt einen 33 Jahre alten Einbrecher, nachdem das Alarmsystem auslöste.

Um kurz nach 6 Uhr meldete der Geschäftsinhaber über den Notruf der Polizei einen Einbrecher in seinem Lokal in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Alarmlage des Restaurants hatte ausgelöst und der Mann konnte den Eindringling auf den Überwachungskameras beobachten. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten den 33-Jährigen, der sich in einem Abstellraum versuchte unter einer Decke zu verstecken. Er hatte sich bereits diverse Lebensmittel und Alkohol zum Abtransport bereitgestellt. Der 33-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zu einer Wache genommen. Eine Haftprüfung verlief negativ.

Vor dem Lokal fanden die Einsatzkräfte zudem sein mutmaßlich mitgeführtes Fahrrad, welches nach Überprüfung der polizeilichen Systeme aus einem Diebstahl stammte. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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