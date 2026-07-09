Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0458 --Farbattacke auf Raumfahrtunternehmen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Horn-Lehe, OT Lehe, Universitätsallee Zeit: 08.07.26 - 09.07.26

Unbekannte bewarfen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Gebäude eines Raumfahrtunternehmens in Horn-Lehe mit Gläsern und richteten dabei Sachschaden an.

Die Fassade der Firma in der Universitätsallee wurde mittels Einweggläser, die mit roter Farbe gefüllt waren, beschädigt. Neben der beschmierten Gebäudewand ging auch ein Fenster zu Bruch.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

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