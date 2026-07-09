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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0457 --Erneuter Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Woltmershausen - 5.000 Euro Belohnung ausgelobt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Auf dem Bohnenkamp
Zeit: 	07.04.2025, 00:00 Uhr

Die Mordkommission der Polizei Bremen ermittelt weiterhin mit Hochdruck in einem Tötungsdelikt, das sich in der Nacht vom 6. auf den 7. April 2025 in Woltmershausen ereignete. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 32 Jahre alter Mann wurde damals gegen Mitternacht in der Straße Auf dem Bohnenkamp auf Höhe eines Tankstellengeländes durch mehrere Schüsse tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er noch am Tatort.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Mordkommission von der Beteiligung von mindestens drei Tätern aus. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten diese anschließend mit einer dunklen Limousine.

Für Hinweise, die zur weiteren Aufklärung der Tat und rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Der getötete Senegalese war Vater eines zum Tatzeitpunkt einjährigen Kindes und gehörte der afrikanischen Community in Bremen an. Der 32-Jährige war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wegen eines Gewaltdelikts zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Darüber hinaus ergaben die bisherigen Ermittlungen Bezüge des Mannes zur Drogenszene. Die Mordkommission prüft sämtliche Zusammenhänge und bittet insbesondere Personen aus dem persönlichen oder geschäftlichen Umfeld des Getöteten, auch vermeintlich unbedeutende Hinweise mitzuteilen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Auf dem Bohnenkamp, der Ochtumstraße oder der näheren Umgebung beobachtet? Wer kann Angaben zu der dunklen Limousine machen? Wer verfügt über Informationen zu den beteiligten Tätern oder zu deren Aufenthaltsorten? Wer hat bislang keine Angaben gemacht und möchte diese nun nachholen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen. Auf Wunsch werden Hinweise vertraulich behandelt. Jede Information kann für die weiteren Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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