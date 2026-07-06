Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0453 --Überfall auf Hotel--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 05.07.2026, 04:25 Uhr

Ein unbekannter Mann überfiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Hotel am Bahnhof, bedrohte die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:25 Uhr bemerkten die beiden 28 und 41 Jahre alten Mitarbeiter den Täter in der Hotellobby des Hotels gegenüber den Straßenbahnhaltestellen. Dieser hatte eine Schusswaffe in der Hand und hielt sie beiden Männern vor. Lautstark forderte er sie auf, die Kasse zu öffnen, daraufhin flüchtete der 28-Jährige. Dem 41-Jährigen drückte der Räuber die Schusswaffe gegen den Körper und schrie ihn an, er solle die Kasse öffnen. Dem kam der Mitarbeiter nach, anschließend flüchtete auch er. Der Täter verließ das Hotel ebenfalls, vermutlich über einen Seiteneingang. Beide Mitarbeiter blieben unverletzt, der 41-Jährige erlitt einen Schock, lehnte aber einen Rettungswagen ab. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen auf den Täter nach, sucht aber weitere Zeugen. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Er soll etwa 180 bis 190 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er war mit einer dunklen Trainingshose mit hellen Streifen und einer Jacke in Camouflage bekleidet, außerdem trug er eine dunkle Wollmütze und einen schwarzen Mund-Nase-Schutz mit Totenkopf-Logo. Weiterhin trug er weiße Halbfinger-Handschuhe. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent und zwischendurch in einer Sprache, die die Mitarbeiter als Russisch identifizierten.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell