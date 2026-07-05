Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0452--Zeugenaufruf: Räuber nach Überfall auf Einkaufsmarkt flüchtig--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Richthofenstraße Zeit: 4.7.26, 8.25 Uhr

Am Samstagmorgen überfiel ein bislang noch unbekannter Täter ein Geschäft in Burglesum. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der Mann betrat morgens den Lebensmittelladen an der Richthofenstraße, packte den 60 Jahre alten Betreiber am Nacken, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Nachdem der 60-Jährige ihm mehrere Geldscheine aus der Kasse übergab, flüchtete der Räuber mit seiner Beute in Richtung "Vor den Kampen".

Er soll etwa 180 Zentimeter groß, schlank und mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Maske, eine schwarze Sonnenbrille und hatte eine schwarze Pistole bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

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