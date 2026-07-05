Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0500--400 Personen blockieren Sielwallkreuzung--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall Zeit: 5.7.26, 2 Uhr bis 3.15 Uhr

Die Polizei war in der Nacht zu Sonntag im Viertel im Einsatz, nachdem sich rund 400 Menschen auf der Sielwallkreuzung aufhielten und ein Musikkonzert feierten.

Gegen 2 Uhr versammelten sich in Folge eines Spontankonzerts eines Musikers ca. 300 bis 400 Personen auf der Sielwallkreuzung und blockierten diese. Zeitweise skandierten diese auch Sprechchöre, wie unter anderem "Ganz Bremen hasst die Polizei!". Zudem wurden diverse Mülltonen auf die Kreuzung gezogen. Der Individualverkehr sowie der ÖPNV kamen hierdurch zum Erliegen. Der Ostertorsteinweg musste durch Einsatzkräfte zeitweise komplett gesperrt werden.

Alarmierte Einsatzkräfte räumten die Kreuzung wieder frei, die Menschenansammlung begab sich daraufhin auf die Fußwege. Nach ca. einer Stunde konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Es kam zu keinen weiteren besonderen Vorkommnissen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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