Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0449--Kino nach Hinweis auf Gefahrenlage vorsorglich geräumt - Polizei gibt Entwarnung--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 4.7.26, 23 Uhr

Ein Hinweis auf mehrere Personen mit einem verdächtigen Gegenstand führte am späten Samstagabend zu einem Polizeieinsatz in einem Kino in Bremen-Mitte. Eine konkrete Gefährdung bestätigte sich nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wandten sich vier Frauen an Mitarbeitende des Kinos und berichteten, dass sich in einem Kinosaal vier Männer aufhalten würden, die eine Tasche mit sich führten, aus der Kabel herausragen sollten. Zudem gaben die Frauen an, die Männer hätten gebetet und dabei die Hände zum Himmel gehoben. Anschließend verließen sie das Kino und konnten nicht mehr angetroffen werden.

Der Kinobetreiber überprüfte den betroffenen Saal, in dem sich etwa 150 Zuschauer befanden, konnte zunächst nichts feststellen und alarmierte anschließend die Polizei. In Abstimmung mit den Einsatzkräften wurde vorsorglich ein Feueralarm ausgelöst, um das Gebäude kontrolliert zu räumen. Alle 300 bis 350 Gäste verließen daraufhin ohne besondere Vorkommnisse das Kino.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Kinos konnten keine verdächtigen Personen oder Gegenstände gefunden werden. Hinweise auf eine konkrete Gefahr ergaben sich nicht. Nach Abschluss des Einsatzes wurde der Kinobetrieb nach etwa einer Stunde wieder freigegeben.

Die Polizei nimmt Hinweise auf mögliche Gefahrenlagen ernst und überprüft diese konsequent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen. Hinweisgeber und insbesondere auch die vier Frauen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

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