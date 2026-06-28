Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0431 --Zweite Halbzeit, gleiches Ergebnis: Polizei bleibt gegen Raser und Poser am Ball--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt Zeit: 27.06.26 - 28.06.26

Auch in der Nacht zu Sonntag setzte die Polizei Bremen ihre Schwerpunktmaßnahmen gegen die Raser- und Poser-Szene in der Überseestadt konsequent fort. Bei sommerlichen Temperaturen und regem Ausgehverkehr war erneut ein deutlich erhöhtes Aufkommen entsprechender Fahrzeuge festzustellen.

Rund um den Kommodore-Johnsen-Boulevard hielten sich zeitweise etwa 50 bis 60 Fahrzeuge der Szene auf. Daraufhin setzte die Polizei erneut ihr bewährtes Einsatzkonzept um. An den Zufahrten zum Kommodore-Johnsen-Boulevard sowie zur Herzogin-Cecilie-Allee wurden Durchlassstellen eingerichtet. Die Zufahrt war ausschließlich für Berechtigte möglich.

Parallel kontrollierten Einsatzkräfte den Aufenthaltsbereich der parkenden Fahrzeuge. Verkehrsverstöße wurden konsequent geahndet, bei Fehlverhalten erteilten die Polizistinnen und Polizisten Platzverweise.

Die Maßnahmen wurden bis etwa 1.30 Uhr aufrechterhalten. Während sich an den Durchlassstellen erneut zahlreiche Fahrzeuge sammelten, blieb die Lage im eigentlichen Schwerpunktbereich deutlich ruhiger.

Die Resonanz der Anwohnerinnen und Anwohner fiel erneut ausgesprochen positiv aus. Mehrfach applaudierten Menschen aus den umliegenden Wohnhäusern den Einsatzkräften. Einige kamen sogar auf die Polizistinnen und Polizisten zu und boten ihnen angesichts der sommerlichen Temperaturen Kaltgetränke an.

Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte 65 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Polizei Bremen wird ihre Maßnahmen auch in den kommenden Wochen konsequent fortsetzen. Ziel bleibt es, die Überseestadt für Anwohnerinnen und Anwohner spürbar zu entlasten und gefährliche Fahrmanöver sowie unnötigen Lärm wirksam zu unterbinden.

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