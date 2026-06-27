Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0430 --Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikten in Vegesack - Polizei sucht 22-Jährigen--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 27.06.2026

Nach den Tötungsdelikten zum Nachteil eines Ehepaares im Bremer Stadtteil Vegesack (siehe hierzu auch die Pressemeldungen Nr. 427 und 428) fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.

Der 22 Jahre alte Brandon Sami Caglar steht im dringenden Tatverdacht, die 35-jährige Frau und ihren 40 Jahre alten Ehemann getötet zu haben. Der Bremer befindet sich weiterhin auf der Flucht. Der Gesuchte ist etwa 180 Zentimeter groß, hat kurze braune Haare und trug zuletzt eine Camouflagejacke. Fotos des Tatverdächtigen sind dieser Pressemeldung beigefügt.

Die Polizei fragt: Wer hat den Gesuchten seit der Tat gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige Hinweise geben, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten?

Wichtiger Hinweis: Sprechen Sie den Gesuchten nicht an und bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Der Mann gilt als gewalttätig und gefährlich. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter der Rufnummer (0421) 362-3888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. In akuten Fällen wählen Sie bitte sofort den Notruf 110.

Die Ermittlungen der Mordkommission sowie die Fahndungsmaßnahmen dauern mit Hochdruck an.

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