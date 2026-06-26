Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0425 --Erneute Kontrollen gegen Raser und Poser in der Überseestadt - Fünf Fahrverbote--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt Zeit: 25.06.26 - 26.06.26

Die Polizei Bremen setzte in der Nacht zu Freitag ihre Schwerpunktkontrollen gegen die Raser- und Poserszene in der Überseestadt konsequent fort. Ziel der Maßnahmen war es, Verkehrsverstöße zu ahnden und die Sicherheit für Anwohnerinnen und Anwohner zu erhöhen.

Gegen Mitternacht gingen erneut Meldungen über Ordnungsstörungen aus dem Bereich Kommodore-Johnsen-Boulevard und Waller Sand ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein leicht erhöhtes Aufkommen der szenetypischen Fahrzeug- und Personengruppe fest. Die Ansammlung löste sich jedoch nach dem polizeilichen Einschreiten zügig auf.

Im Rahmen der Kontrollen wurde ein Autofahrer festgestellt, der ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs war. Gegen ihn wurden Strafanzeigen gefertigt, zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Im weiteren Verlauf führten die Einsatzkräfte Geschwindigkeitsmessungen in der Bremerhavener Straße durch. Von 60 gemessenen Fahrzeugen überschritten fünf Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit so deutlich, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der höchste gemessene Wert lag bei 110 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Die Polizei Bremen wird ihre Kontrollen auch in den kommenden Wochen fortsetzen. Ziel bleibt es, die Raser- und Poserszene konsequent einzudämmen und die Verkehrssicherheit insbesondere an bekannten Treffpunkten nachhaltig zu erhöhen.

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