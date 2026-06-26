Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0424 --Konsequent gegen Drogenkriminalität und Gewerbeverstöße--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen, Mitte, Östliche Vorstadt, Neustadt Zeit: 25.06.26, 14 bis 22 Uhr

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion haben Polizei Bremen und mehrere Partnerbehörden am Donnerstag die öffentlich wahrnehmbare Drogenkriminalität sowie Verstöße im Gewerbebereich in den Stadtteilen Östliche Vorstadt, Mitte und Neustadt ins Visier genommen.

An der Aktion beteiligten sich neben der Polizei Bremen der Zoll, der Ordnungsdienst, die Wirtschaftsbehörde, die Gewerbeaufsicht sowie die Landeshauptkasse. Ziel war es, die Sicherheitslage an bekannten Brennpunkten weiter zu verbessern, Straftaten konsequent zu verfolgen und die Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften zu überprüfen.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 52 Personen, führten 32 Durchsuchungen durch und fertigten acht Strafanzeigen. Darüber hinaus wurden sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren im Zusammenhang mit Gewerbebetrieben eingeleitet. Mehrere Personen erhielten Platzverweise. Die Einsatzkräfte stellten zudem Mobiltelefone, Bargeld sowie Drogen sicher.

Parallel kontrollierten die beteiligten Behörden zahlreiche Gewerbebetriebe. Dabei wurden erneut verschiedene Verstöße festgestellt und geahndet. Unter anderem fehlten Jugendschutzaushänge, Genehmigungen für Außenbestuhlungen oder den Ausschank von Getränken. Zudem wurden abgelaufene Feuerlöscher, fehlende Preisauszeichnungen sowie unzureichende Hinweise auf Videoüberwachung beanstandet.

Die enge Zusammenarbeit der beteiligten Behörden verlief erneut reibungslos und unterstreicht den nachhaltigen Erfolg der gemeinsamen Kontrollen. Fortsetzung folgt.

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